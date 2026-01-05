Marchegiani parla così del Milan di Allegri: «Aspetta sempre il momento opportuno e rischia poco. Su Fullkrug dico…»

Marchegiani, intervenuto su Sky Sport, parla così del Milan di Allegri dopo il convincente successo contro il Cagliari

La diciottesima giornata di Serie A certifica il primo vero strappo del campionato: il trio composto da Inter, Milan e Napoli accelera, distanziando Juventus e Roma. Durante l’ultima puntata del Club su Sky Sport 24, l’ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato la tenuta dei rossoneri, sottolineando come la squadra abbia acquisito una maturità tattica superiore, basata sul controllo e sulla riduzione dei rischi.

Secondo Marchegiani, il Milan attuale è una squadra estremamente razionale: «Il Milan rischia poco: si accontenta di gestire la palla e aspettare il momento opportuno. Sono bravissimi a farlo ed è un pregio, non tutte le squadre sono in grado.» Questa strategia spiega l’alta efficacia sotto porta dei rossoneri: limitando le conclusioni forzate o i tiri da fuori area, la squadra di Allegri riesce a costruire occasioni nitide e di alta qualità, capitalizzando al massimo la tecnica dei suoi interpreti.

Marchegiani, il fattore Füllkrug: caratteristiche diverse per il salto di qualità

In questo contesto di gestione ed equilibrio, l’innesto di Niclas Füllkrug rappresenta la variabile in grado di evolvere ulteriormente il gioco offensivo. Marchegiani evidenzia come il tedesco offra soluzioni che mancavano nel pacchetto dei “piccoli”: «Füllkrug può cambiare un po’ le cose. Il centravanti di una squadra come il Milan deve avere caratteristiche diverse da quelle di Leao, Nkunku o Pulisic.»

La presenza di un riferimento fisico e d’area di rigore permette infatti al Milan di avere un’alternativa alla manovra ragionata, offrendo una soluzione verticale e di peso che completa perfettamente il talento di chi gli gravita attorno. Con un attacco così variegato e una fase di possesso così sicura, il Milan di Allegri lancia un segnale chiaro alle rivali scudetto: la qualità c’è e, con il nuovo bomber, ora ci sono anche i chili necessari per dominare in area.