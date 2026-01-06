News
MN24 – Milan Genoa, Jashari verso la titolarità? Allegri riflette, cosa filtra sull’impiego dello svizzero
Milan Genoa, Ardon Jashari viaggia verso la titolarità in vista della sfida di giovedì sera a San Siro: possibile turno di riposo per Modric
In vista dell’ultima giornata del girone d’andata contro il Genoa, in programma giovedì sera a San Siro, Massimiliano Allegri sta valutando una mossa tattica di fondamentale importanza per la gestione delle energie. Secondo quanto riportato da Milannews24, crescono sensibilmente le quotazioni per vedere Ardon Jashari dal primo minuto nel cuore del centrocampo rossonero.
Milan Genoa, gestione Modrić: la Fiorentina nel mirino
Il motivo di questo possibile avvicendamento non è legato alla condizione fisica di Luka Modrić, che sta vivendo una stagione da assoluto dominatore del centrocampo, ma a una strategia di lungo periodo. Il Milan, attualmente capolista con un punto di vantaggio sull’Inter, è atteso da un tour de force nel mese di gennaio. Dopo il Grifone, il Diavolo dovrà volare a Firenze per affrontare la Fiorentina, una sfida considerata cruciale per mantenere il distacco sulle inseguitrici.
Allegri, noto per la sua gestione scientifica dei carichi di lavoro, vorrebbe preservare la freschezza del fuoriclasse croato. Schierare Jashari contro la squadra di Gilardino permetterebbe a Modrić di ricaricare le pile e presentarsi al top della forma per la battaglia del Franchi.
L’occasione per Jashari
Per il giovane talento svizzero, arrivato con grandi aspettative ma finora impiegato principalmente a gara in corso, si tratterebbe della prova del nove.
- Caratteristiche: Jashari garantisce solidità e una visione di gioco verticale che Allegri apprezza molto. Non ha la sensibilità nel palleggio di Luka, ma offre maggiore dinamismo e fisicità in fase di interdizione.
- Il test: Secondo Milannews24, il tecnico ha provato Jashari come perno centrale nel 3-5-2 durante le ultime sedute a Milanello, affiancato da Fofana e Rabiot. La solidità del Genoa, squadra ostica da scardinare, rappresenterà un banco di prova ideale per testare la maturità del classe 2002.