MN24 – Milan Genoa, Jashari verso la titolarità? Allegri riflette, cosa filtra sull’impiego dello svizzero

Milan Genoa, Ardon Jashari viaggia verso la titolarità in vista della sfida di giovedì sera a San Siro: possibile turno di riposo per Modric

In vista dell’ultima giornata del girone d’andata contro il Genoa, in programma giovedì sera a San Siro, Massimiliano Allegri sta valutando una mossa tattica di fondamentale importanza per la gestione delle energie. Secondo quanto riportato da Milannews24, crescono sensibilmente le quotazioni per vedere Ardon Jashari dal primo minuto nel cuore del centrocampo rossonero.

Milan Genoa, gestione Modrić: la Fiorentina nel mirino

Il motivo di questo possibile avvicendamento non è legato alla condizione fisica di Luka Modrić, che sta vivendo una stagione da assoluto dominatore del centrocampo, ma a una strategia di lungo periodo. Il Milan, attualmente capolista con un punto di vantaggio sull’Inter, è atteso da un tour de force nel mese di gennaio. Dopo il Grifone, il Diavolo dovrà volare a Firenze per affrontare la Fiorentina, una sfida considerata cruciale per mantenere il distacco sulle inseguitrici.

Allegri, noto per la sua gestione scientifica dei carichi di lavoro, vorrebbe preservare la freschezza del fuoriclasse croato. Schierare Jashari contro la squadra di Gilardino permetterebbe a Modrić di ricaricare le pile e presentarsi al top della forma per la battaglia del Franchi.

L’occasione per Jashari

Per il giovane talento svizzero, arrivato con grandi aspettative ma finora impiegato principalmente a gara in corso, si tratterebbe della prova del nove.