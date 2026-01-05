Milan Genoa, Allegri sorride: si va verso il tandem offensivo Leao-Pulisic. Sulle condizioni di Nkunku…

Milan Genoa, il recupero totale di Pulisic è sempre più vicino e Allegri pensa al tandem con Leao. Su Nkunku invece…

Il Milan si prepara alla sfida di campionato contro il Genoa con l’obiettivo di dare continuità alla propria marcia in classifica. Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo X, arrivano segnali contrastanti dall’infermeria rossonera, ma con una tendenza positiva per alcuni dei pilastri della squadra. La notizia principale riguarda Christian Pulisic, che appare in netta crescita fisica: «Lavoro personalizzato per Nkunku, Pulisic in crescita», ha confermato il giornalista, delineando uno scenario che vede l’americano sempre più vicino alla maglia da titolare.

L’orientamento dello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri sembra essere quello di puntare sulla qualità e sull’estro per scardinare la difesa ligure. La sensazione è che si vada decisi «verso la coppia con Leão», un tandem che promette velocità e imprevedibilità. Il portoghese, apparso rigenerato nelle ultime uscite, è pronto a riprendersi il centro della scena, supportato da un Pulisic che sta smaltendo i recenti affaticamenti per tornare a essere il valore aggiunto del centrocampo offensivo.

Milan Genoa, Nkunku ancora a parte: cautela per il francese

Se per Pulisic il semaforo è quasi verde, per Christopher Nkunku la parola d’ordine resta prudenza. Il francese continua a svolgere un lavoro personalizzato per gestire al meglio i carichi di lavoro ed evitare ricadute che potrebbero pesare nel lungo periodo. Allegri non vuole correre rischi inutili, consapevole che il recupero totale dell’ex Chelsea sarà fondamentale per il prosieguo della stagione, specialmente con gli impegni ravvicinati che attendono i rossoneri.

La formazione per la sfida contro il Genoa inizia quindi a prendere forma intorno alla solidità della coppia Leão-Pulisic, con l’americano pronto a fungere da collante tra i reparti. Questo assetto permetterebbe al Milan di mantenere un’elevata pericolosità offensiva pur concedendo a Nkunku il tempo necessario per tornare al 100%. Con il rientro di pedine così importanti, Allegri spera di aver finalmente superato la fase più critica dell’emergenza infortuni per puntare con decisione alla vetta.