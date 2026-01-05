Bianchin analizza la possibile cessione di Nkunku: «Allegri ha gli uomini contati in avanti, se l’attaccante francese va via…»

Bianchin, su Gazzetta.it, parla così del possibile addio di Nkunku e le strategie del Milan sul mercato in entrata

Il futuro di Cristopher Nkunku resta uno dei temi caldi in casa Milan, ma la società non sembra intenzionata a fare sconti. Secondo il giornalista Luca Bianchin su gazzetta.it, il club non chiude del tutto le porte a un addio, ma pone condizioni rigide legate al valore del cartellino. «Il Milan non può fare una minusvalenza, cedendo Nkunku a 20-25 milioni, soprattutto dopo i due gol segnati al Verona», ha sottolineato Bianchin, evidenziando come il recente ritorno al gol del francese ne abbia consolidato la posizione sul mercato.

Oltre all’aspetto economico, c’è una forte motivazione tecnica che spinge i rossoneri alla prudenza. In questo momento, l’attacco di Massimiliano Allegri vive di equilibri estremamente precari a causa di numerosi problemi fisici. Leao sta stringendo i denti nonostante un’infiammazione al quadricipite, mentre Pulisic non è ancora al meglio della condizione. Con Gimenez costretto a un lungo stop, la profondità del reparto è ridotta ai minimi termini, rendendo rischiosa qualsiasi operazione in uscita.

Bianchin, emergenza punte: l’impatto di Füllkrug e la prudenza di Allegri

Nonostante le difficoltà, una piccola luce arriva dai nuovi innesti: «Va bene che Füllkrug è arrivato e nei primi 20 minuti ha convinto, ma Allegri davanti ha gli uomini contati e una cessione non si potrebbe certo fare a cuor leggero». L’esordio positivo del tedesco garantisce un’alternativa di peso, ma non basta a compensare la possibile partenza di un elemento duttile come Nkunku in un momento così delicato della stagione.

La posizione del club è dunque di totale attesa. Senza un’offerta che soddisfi pienamente le richieste economiche e senza la garanzia di un sostituto all’altezza, il Milan preferisce mantenere lo status quo. La priorità attuale resta la gestione delle energie e il recupero dei titolari, evitando mosse affrettate che potrebbero compromettere la corsa agli obiettivi stagionali.«Il Milan è in una posizione di attesa, senza fretta», conclude Bianchin, rimandando ogni decisione definitiva alle prossime settimane.