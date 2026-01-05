Di Canio sull’arrivo di Fullkrug: «Può fare la differenza, ma va gestito. Vi spiego…»

Di Canio, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così dell’arrivo di Niclas Fullkrug al Milan. Le parole dell’ex calciatore

Il campionato di Serie A entra nel vivo dopo la diciottesima giornata, che ha consolidato le gerarchie della classifica. Il “trenino” composto da Inter, Milan e Napoli prosegue la sua marcia in vetta a distanze invariate, ma con una novità sostanziale: il vantaggio sulle inseguitrici è aumentato. Squadre come Roma e Juventus hanno perso terreno, permettendo al trio di testa di tentare una piccola fuga che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del titolo.

Durante l’ultima puntata del Club su Sky Sport 24, l’ex attaccante e opinionista Paolo Di Canio ha analizzato i punti di forza delle contendenti, soffermandosi in particolare sul nuovo colpo del mercato rossonero. La discussione si è accesa sull’impatto fisico e carismatico di Niclas Füllkrug, arrivato a Milano per spostare gli equilibri offensivi della squadra. Secondo Di Canio, l’attaccante tedesco ha le caratteristiche giuste per diventare un leader tecnico e trascinatore della piazza.

Di Canio, fisicità e carisma: il peso di Füllkrug nell’attacco del Milan

Nonostante il valore indiscusso, l’opinionista ha evidenziato la necessità di una gestione attenta: «Fullkrug è un guascone, è empatico.. Ha faticato e ha avuto tanti infortuni al West Ham: 5 o 6 infortuni muscolari in un anno e mezzo. Qui al Milan deve staccare, è uno dominante: va gestito bene perché è uno che può fare la differenza.» Il punto chiave della sua analisi risiede nella potenza fisica che il Milan può ora sprigionare in area di rigore, specialmente grazie alla combinazione con altri giganti della rosa.

«Tra lui e Loftus-Cheek, 1.90 e 1.90, cominci non solo sui calci piazzati ma anche su giocate libere a fare la differenza», ha concluso Di Canio. La capacità di dominare i duelli aerei e di imporsi fisicamente contro le difese avversarie rappresenta un’arma tattica che potrebbe regalare al Milan quei punti extra necessari per restare agganciati al sogno Scudetto, a patto che la condizione atletica del bomber tedesco venga preservata con estrema cura dallo staff medico rossonero.