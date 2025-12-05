 Milan Futuro a caccia di vittoria: domenica in trasferta
Milan Futuro a caccia di vittoria: domenica in trasferta contro la Varesina. Dove seguire il match

News

Milan Futuro, tutte le informazioni su data, orario e dove seguire la partita contro il Varesina in diretta streaming

Dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Brusaporto nella scorsa giornata, il Milan Futuro è pronto a tornare in campo questa domenica in cerca di un risultato pieno. La squadra si sposterà in trasferta per affrontare la Varesina.

L’incontro è fissato per domenica 7 dicembre 2025, con calcio d’inizio previsto per le 14.30. La partita si disputerà presso il Campo Comunale. Per tutti i sostenitori che non potranno essere presenti, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul Canale YouTube della Varesina.

Un’occasione importante per i giovani rossoneri per ritrovare la via della vittoria lontano dalle mura amiche.

