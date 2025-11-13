Milan Futuro a riposo: nessuna gara in programma nel prossimo fine settimana. Il motivo e cosa è successo

Milan Futuro, così come la prima squadra di Allegri, non sarà impegnato in gare ufficiali durante il prossimo fine settimana. Il motivo

La partita del Milan Futuro contro il Real Calepina, originariamente in programma per domenica 16 novembre, è stata ufficialmente rinviata.

La LND ha accolto la richiesta del club rossonero e ha posticipato l’incontro a mercoledì 26 novembre con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.

Il rinvio si è reso necessario a causa delle convocazioni di ben tre calciatori della squadra per le gare di Qualificazione agli Europei Under 21. Il Milan Futuro, che milita in Serie D, sfrutta questa mossa per non affrontare l’impegno di campionato con una rosa incompleta.