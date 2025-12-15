News
Milan Futuro, vittoria e salto in classifica! La situazione nel girone B
Il progetto Milan Futuro continua a macinare risultati importanti, confermando la grande attenzione che il club rossonero riserva allo sviluppo dei giovani talenti. Nel weekend, la squadra giovanile del Diavolo ha conquistato una vittoria fondamentale, imponendosi in rimonta sulla Castellanzese. Questo successo non solo ha dato morale e continuità al percorso sportivo dei ragazzi, ma ha anche permesso un ulteriore balzo in avanti nella classifica del Girone B di Serie D.
I tre punti conquistati hanno portato Milan Futuro a quota 27 punti, consolidando una posizione di alta classifica in un girone estremamente competitivo e agguerrito. La squadra giovanile si piazza ora in quinta posizione, a sole due lunghezze dal Chievo Verona e dalla Casatese Merate, che occupano le posizioni immediatamente superiori, e a sette punti dalla capolista Folgore Caratese.
L’Importanza di Milan Futuro per Allegri e Tare
Il rendimento di Milan Futuro riveste una importanza strategica non indifferente per la prima squadra. Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che guida la formazione maggiore del Milan, può guardare con ottimismo al vivaio come potenziale fonte di risorse fresche e motivate. L’emergere di giovani pronti, come il difensore Davide Bartesaghirecentemente salito alla ribalta, è cruciale soprattutto in un momento in cui la rosa rossonera mostra alcune lacunenumeriche e tecniche.
Anche per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, i risultati del settore giovanile sono un barometro fondamentale. La capacità della società di produrre giocatori competitivi a livello senior riduce la pressione sul mercato per profili di complemento e permette di concentrare gli investimenti su top player mirati. Il DS albanese ha il compito di monitorare con estrema attenzione questi talenti, garantendo che i più pronti vengano integrati progressivamente nella rosa di Allegri.
Classifica Aggiornata Serie D – Girone B
Di seguito, la classifica completa che vede Milan Futuro in piena zona playoff, a testimonianza di una stagione finora eccellente:
|Posizione
|Squadra
|Punti
|1
|Folgore Caratese
|34
|2
|Brusaporto
|31
|3
|Chievo Verona
|29 (*)
|4
|Casatese Merate
|29
|5
|MILAN FUTURO
|27
|6
|Villa Valle
|26
|7
|Virtus CiseranoBergamo
|24
|8
|Castellanzese
|21
|9
|Breno
|21
|10
|Leon
|20 (*)
|11
|Caldiero Terme
|20
|12
|Oltrepò FBC
|19
|13
|Scanzorosciate
|17
|14
|Real Calepina
|14
|15
|Varesina
|13
|16
|Vogherese
|12
|17
|Pavia
|12
|18
|Sondrio
|10
- Una partita in meno