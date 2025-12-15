Milan Futuro, vittoria e salto in classifica! La situazione nel girone B. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il progetto Milan Futuro continua a macinare risultati importanti, confermando la grande attenzione che il club rossonero riserva allo sviluppo dei giovani talenti. Nel weekend, la squadra giovanile del Diavolo ha conquistato una vittoria fondamentale, imponendosi in rimonta sulla Castellanzese. Questo successo non solo ha dato morale e continuità al percorso sportivo dei ragazzi, ma ha anche permesso un ulteriore balzo in avanti nella classifica del Girone B di Serie D.

I tre punti conquistati hanno portato Milan Futuro a quota 27 punti, consolidando una posizione di alta classifica in un girone estremamente competitivo e agguerrito. La squadra giovanile si piazza ora in quinta posizione, a sole due lunghezze dal Chievo Verona e dalla Casatese Merate, che occupano le posizioni immediatamente superiori, e a sette punti dalla capolista Folgore Caratese.

L’Importanza di Milan Futuro per Allegri e Tare

Il rendimento di Milan Futuro riveste una importanza strategica non indifferente per la prima squadra. Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che guida la formazione maggiore del Milan, può guardare con ottimismo al vivaio come potenziale fonte di risorse fresche e motivate. L’emergere di giovani pronti, come il difensore Davide Bartesaghirecentemente salito alla ribalta, è cruciale soprattutto in un momento in cui la rosa rossonera mostra alcune lacunenumeriche e tecniche.

Anche per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, i risultati del settore giovanile sono un barometro fondamentale. La capacità della società di produrre giocatori competitivi a livello senior riduce la pressione sul mercato per profili di complemento e permette di concentrare gli investimenti su top player mirati. Il DS albanese ha il compito di monitorare con estrema attenzione questi talenti, garantendo che i più pronti vengano integrati progressivamente nella rosa di Allegri.

Classifica Aggiornata Serie D – Girone B

Di seguito, la classifica completa che vede Milan Futuro in piena zona playoff, a testimonianza di una stagione finora eccellente:

Posizione Squadra Punti 1 Folgore Caratese 34 2 Brusaporto 31 3 Chievo Verona 29 (*) 4 Casatese Merate 29 5 MILAN FUTURO 27 6 Villa Valle 26 7 Virtus CiseranoBergamo 24 8 Castellanzese 21 9 Breno 21 10 Leon 20 (*) 11 Caldiero Terme 20 12 Oltrepò FBC 19 13 Scanzorosciate 17 14 Real Calepina 14 15 Varesina 13 16 Vogherese 12 17 Pavia 12 18 Sondrio 10