Milan Futuro, Kirovski Illumina la via: «Voi siete il futuro. Il talento la nostra priorità»

Milan Futuro, Kirovski esalta i ragazzi del settore giovanile rossonero: festa di Natale che unisce la Prima Squadra e il progetto

La Festa di Natale del settore giovanile rossonero ha rappresentato un momento di unione cruciale tra tutte le componenti del club. Oltre ai giovani calciatori e calciatrici, all’evento erano presenti l’intera dirigenza, i responsabili del settore giovanile guidati da Vincenzo Vergine, l’allenatore Massimiliano Allegri e alcuni pilastri della Prima Squadra, tra cui Modric, Leao e Maignan.

Milan Futuro, le parole di Kirovski

Jovan Kirovski, dirigente responsabile di Milan Futuro, ha voluto rivolgersi ai presenti con un messaggio carico di fiducia e prospettiva.

PAROLE – «Crediamo che il talento sia il nostro futuro. Milan Futuro non è solo una squadra: è un progetto per crescere insieme, ogni giorno. Voi siete il futuro. Vi ringrazio davvero per il vostro aiuto: è molto importante per il nostro lavoro»

Le parole di Kirovski sottolineano la centralità del settore giovanile nella strategia del club, non solo come serbatoio di talenti, ma come un progetto di crescita collettiva che coinvolge tutti i livelli della società.