Milan Futuro, un altro Ibrahimovic firma: Vincent è professionista. Il comunicato ufficiale

Milan Futuro, anche Vincent Ibrahimovic entra a far parte della squadra allenata da Massimo Oddo: il comunicato ufficiale

Il Milan prosegue nel solco della continuità familiare e del talento generazionale. Dopo il percorso già avviato da Maximilian, il club rossonero ha ufficializzato che anche Vincent Zlatan Seger Ibrahimović ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il centrocampista, nato nel 2008, si lega ufficialmente ai colori rossoneri entrando a far parte del progetto Milan Futuro. Questa iniziativa, fortemente voluta dalla società per colmare il gap tra settore giovanile e prima squadra, vedrà Vincent impegnato in un percorso di crescita sotto l’occhio attento di papà Zlatan, oggi Senior Advisor di RedBird.

Con questa mossa, Igli Tare e la dirigenza blindano un altro tassello del futuro, confermando come il Milan voglia puntare con decisione sui giovani “fatti in casa” per alimentare la rosa di Massimiliano Allegri nei prossimi anni.