Milan Futuro, blindato Cullotta: primo contratto da professionista per il 2008. Il comunicato ufficiale

Milan Futuro, i rossoneri hanno ufficializzato il primo contratto da professionista per Andrea Cullotta, classe 2008

Il Milan continua a costruire le fondamenta del proprio futuro. Dopo l’annuncio relativo a Vincent Ibrahimović, il club rossonero ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista per Andrea Cullotta.

Il difensore, classe 2008, rappresenta un esempio di fedeltà e appartenenza, essendo parte della famiglia milanista da ben undici stagioni. In questa prima parte di annata, Cullotta ha dimostrato una straordinaria duttilità, alternandosi con profitto tra Primavera, Under 18 e Milan Futuro, totalizzando 18 presenze e una rete.

Inserito stabilmente nel progetto dedicato ai giovani talenti, Cullotta è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio. Sotto la guida di Igli Tare e la visione di Massimiliano Allegri, il club punta a valorizzare il suo percorso interno per portarlo, nel prossimo futuro, a calcare i palcoscenici della prima squadra.