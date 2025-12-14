Milan Futuro, i ragazzi di Oddo tornano oggi in campo: a Solbiate Arno arriva la Castellanzese

News
Milan Futuro, la squadra di Massimo Oddo torna oggi in campo ospitando la Castellanzese a Solbiate Arno: fischio d’inizio alle 14.30
Oggi, domenica 14 dicembre, torna in campo il Milan Futuro per la sedicesima giornata del girone B di Serie D.
I giovani rossoneri ospiteranno la Castellanzese sul campo del Felice Chinetti di Solbiate Arno. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 14:30.
La squadra di Massimo Oddo arriva a questa sfida con il morale alto, reduce da un’importante vittoria in rimonta per 2-1 ottenuta contro la Varesina, grazie soprattutto all’eurogol di Magrassi che ha sigillato il risultato.
Il Milan Futuro cercherà oggi i tre punti per dare continuità al proprio cammino in campionato e consolidare la propria posizione in classifica.