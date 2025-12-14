 Milan Futuro, i ragazzi di Oddo tornano oggi in campo
Connect with us

News

Milan Futuro, i ragazzi di Oddo tornano oggi in campo: a Solbiate Arno arriva la Castellanzese

Published

22 minuti ago

on

By

Oddo

Milan Futuro, la squadra di Massimo Oddo torna oggi in campo ospitando la Castellanzese a Solbiate Arno: fischio d’inizio alle 14.30

Oggi, domenica 14 dicembre, torna in campo il Milan Futuro per la sedicesima giornata del girone B di Serie D.

I giovani rossoneri ospiteranno la Castellanzese sul campo del Felice Chinetti di Solbiate Arno. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 14:30.

La squadra di Massimo Oddo arriva a questa sfida con il morale alto, reduce da un’importante vittoria in rimonta per 2-1 ottenuta contro la Varesina, grazie soprattutto all’eurogol di Magrassi che ha sigillato il risultato.

Il Milan Futuro cercherà oggi i tre punti per dare continuità al proprio cammino in campionato e consolidare la propria posizione in classifica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.