Milan, Florenzi è un jolly: cosa ha detto la partita con il Verona. Tornato in campo, il romano ha risposto presente a Pioli

In Milan Verona, schierato titolare per la prima volta in questa stagione c’è anche Alessandro Florenzi.

Come scrive calciomercato.com, il giocatore romano è il jolly della squadra rossonera. Oltre a fare gruppo ed essere un riferimento per esperienza, il rossonero ha anche disputato un’ottima gara nel sabato pomeriggio di Serie A.