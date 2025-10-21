HANNO DETTO
Milan Fiorentina, Zazzaroni ironizza sui ritmi lenti: «Gli australiani preferiscono una corsa di canguri»
Milan Fiorentina, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha ironizzato sui ritmi lenti della sfida di San Siro in vista della gara col Como in Australia
Uno dei pochi commenti a Milan-Fiorentina 2-1 che si discosta dalla polemica sul rigore o dalla vetta conquistata dai Rossoneri, è quello ironico di Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato sui social i ritmi non certo coinvolgenti del primo tempo della gara tra Rossoneri e Viola.
Sul suo profilo Instagram, Zazzaroni ha pubblicato un post che non lascia spazio a dubbi sulla noia provata: “Dopo il primo tempo di Milan-Fiorentina gli australiani hanno telefonato alla Lega per comunicare che rinunciano a Milan-Como di febbraio preferendole una corsa di canguri”.
L’ironia del giornalista sottolinea la lentezza e la scarsa spettacolarità della prima frazione di gioco, che evidentemente non è stata un grande spot per il calcio italiano.