Cairo: «Milan Como a Perth? Non apprezzo molto. C’è solo una ragione giustificabile»

Cairo si è espresso in maniera netta e diretta su Milan Como a Perth, queste le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Anch’io Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto a Radio Anch’io Sport, si è espresso sulla decisione della Lega Serie A di far giocare Milan-Como a Perth.

La sfida sarà giocata in Australia il 7 oppure l’8 febbraio del 2026. Il patron granata prende la parte di Adrien Rabiot, Mike Maignan e Massimiliano Allegri che si sono schierati apertamente contro questa scelta. A questi si era unito anche Maurizio Sarri, l’allenatore della Lazio.

Sulla questione hanno espresso la propria contrarietà sia i tifosi del Milan che quelli del Como. Quest’ultimi oltre ad un comunicato diramato settimana scorsa, ieri in curva hanno esposto uno striscione contro la Lega Serie A.

LE PAROLE DI CAIRO – «Non è una cosa che apprezzo molto. L’unica ragione per cui può essere giustificabile è il fatto che si porti in giro per il mondo il nostro calcio. Ma certamente non lo porti con un evento come Milan-Como a Perth. Da parte mia non la vedo come una cosa positiva, secondo me non è da fare. A maggior ragione se poi può sacrificare lo stage per la nazionale».