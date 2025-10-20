Connect with us

HANNO DETTO

Cairo: «Milan Como a Perth? Non apprezzo molto. C'è solo una ragione giustificabile»

HANNO DETTO

Leao Milan, Marchegiani va controtendenza: «Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione di Leao, vi spiego anche il perché»

HANNO DETTO

Milan Fiorentina, Allegri sul primato raggiunto in classifica: «Scudetto? Dobbiamo puntare a questa cosa»

HANNO DETTO

Infortunio Rabiot, Allegri fa il punto sulla condizione fisica del centrocampista: potrebbe tornare per questa partita

HANNO DETTO

Gabbia Milan, il difensore gasa i tifosi rossoneri: il messaggio pubblicato sui social

HANNO DETTO

Cairo: «Milan Como a Perth? Non apprezzo molto. C’è solo una ragione giustificabile»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Cairo

Cairo si è espresso in maniera netta e diretta su Milan Como a Perth, queste le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Anch’io Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto a Radio Anch’io Sport, si è espresso sulla decisione della Lega Serie A di far giocare Milan-Como a Perth.

La sfida sarà giocata in Australia il 7 oppure l’8 febbraio del 2026. Il patron granata prende la parte di Adrien Rabiot, Mike Maignan e Massimiliano Allegri che si sono schierati apertamente contro questa scelta. A questi si era unito anche Maurizio Sarri, l’allenatore della Lazio.

Sulla questione hanno espresso la propria contrarietà sia i tifosi del Milan che quelli del Como. Quest’ultimi oltre ad un comunicato diramato settimana scorsa, ieri in curva hanno esposto uno striscione contro la Lega Serie A.

LE PAROLE DI CAIRO – «Non è una cosa che apprezzo molto. L’unica ragione per cui può essere giustificabile è il fatto che si porti in giro per il mondo il nostro calcio. Ma certamente non lo porti con un evento come Milan-Como a Perth. Da parte mia non la vedo come una cosa positiva, secondo me non è da fare. A maggior ragione se poi può sacrificare lo stage per la nazionale».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.