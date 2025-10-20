Milan Fiorentina, diventa virale la domanda posta da Vieri a Max Allegri: cos’è successo nel post partita. Le ultimissime notizie

Il Milan in testa alla classifica è anche il risultato di scelte, a volte rischiose, fatte in panchina. Dopo il 2-1 sulla Fiorentina, l’allenatore Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha risposto con la sua solita schiettezza a chi gli chiedeva conto delle scelte iniziali, in particolare sull’assenza di Gimenez dal primo minuto al fianco di Leao.

La domanda, posta da Christian Vieri, era diretta: «Perché non subito all’inizio Gimenez e Leao?». La risposta di Allegri ha svelato il retroscena di una panchina corta e un piano di gestione del match basato sul tempismo e sulla necessità: «Se avevo te in panchina, magari partivo con Gimenez: se non avevo neanche una punta in panchina…». Un chiaro riferimento alla coperta cortissima che, nonostante gli sforzi del DS Tare sul mercato, costringe l’allenatore a dosare le energie e le alternative.

Allegri ha spiegato che la sua intenzione era quella di «tenere la partita in equilibrio» il più a lungo possibile, confidando nelle occasioni che il Milan era comunque riuscito a creare nel primo tempo. Il cambio, con l’ingresso di Gimenez per Athekame, era già pronto, ma ha subito un piccolo ritardo per una situazione di gioco: «Le partite durano 45 minuti. Ho aspettato il cambio perché c’era un corner ma dopo l’ammonizione di Athekame avevo subito chiamato Gimenez».

La chiave del successo sta, secondo il tecnico, in una dose di fortuna che si è unita alla lettura tattica: «Ho dovuto fare una lettura di una partita: sono stato fortunato e mi è andata bene». È l’ammissione sincera di un tecnico che non nasconde il rischio corso. Allegri ha saputo rischiare e, grazie anche alla ritrovata forma di Leao e agli inserimenti di Fofana, la mossa ha pagato, trasformando una potenziale serata difficile in un trionfo che vale il primo posto.