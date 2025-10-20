Milan Fiorentina, Leao allunga la striscia positiva: la squadra di Allegri vince ancora! Dato da applausi

Milan Fiorentina, un’altra vittoria per la squadra di Max Allegri. L’ultima sconfitta è ormai un ricordo lontano

Il Milan prosegue la sua marcia inarrestabile in campionato, consolidando un periodo di forma eccezionale. La vittoria ottenuta contro la Fiorentina, nel posticipo della settima giornata di Serie A, non è solo un successo fondamentale per il primato in classifica, ma estende anche una striscia di risultati utili consecutivi che testimonia la ritrovata solidità dei Rossoneri.

Con l’ultimo trionfo, la squadra guidata dal tecnico Massimiliano Allegri, il saggio allenatore livornese tornato per riportare il Diavolo ai vertici, ha inanellato ben sette partite senza sconfitte tra campionato e Coppa Italia.

L’Ultimo Stop: L’Inizio Amaro della Stagione

Per trovare l’ultima battuta d’arresto del club milanese bisogna tornare indietro all’esordio stagionale in Serie A: la sorprendente sconfitta casalinga per 1-2 contro la Cremonese, neopromossa e subito capace di espugnare San Siro. Quella gara, disputata il 23 agosto 2025, fu un vero e proprio shock per l’ambiente rossonero.

Nonostante il gol del pareggio siglato dal difensore Pavlović (nuovo acquisto del Milan) in pieno recupero del primo tempo, la marcatura decisiva di Federico Bonazzoli, l’attaccante della Cremonese autore di una splendida semirovesciata al 61′, fissò il punteggio e rovinò il debutto in campionato. L’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, l’esperto tecnico toscano specializzato in imprese, fu l’artefice di quell’inatteso colpo.

La Reazione del Diavolo: Una Serie Impressionante

Da quella notte amara, i Rossoneri hanno saputo reagire con carattere e determinazione. La sconfitta ha evidentemente funto da molla per il gruppo di Allegri, che da allora non ha più perso. La serie positiva abbraccia sia gli impegni di Serie A che quelli di Coppa Italia.

Questa striscia di sette risultati utili consecutivi dimostra la capacità del Milan di trovare equilibrio e costanza, elementi cruciali per competere ai massimi livelli e mantenere la testa della classifica. La coesione mostrata dal reparto difensivo e l’impatto di giocatori chiave come Rafael Leão, il talentuoso esterno portoghese, sono i pilastri su cui poggia questo momento d’oro.

Mantenere questa imbattibilità sarà fondamentale per le ambizioni Scudetto del Milan, che guarda con fiducia ai prossimi impegni.