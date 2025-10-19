Milan Fiorentina 0-0, termina un primo tempo privo di emozioni: Tomori e Pavlovic hanno avuto le occasioni più grandi. Le ultimissime

Il primo tempo di Milan-Fiorentina si chiude con il risultato bloccato sullo 0-0. La gara, pur carica di tensione per la posta in gioco, è stata avara di vere emozioni.

L’emergenza infortuni pesa sensibilmente sul Milan di Allegri. Senza uomini chiave, compreso l’ultimo forfait di Loftus-Cheek, la manovra rossonera non trova la fluidità necessaria per imporsi. La Fiorentina di Stefano Pioli, di ritorno a San Siro, ha saputo contenere con ordine, bloccando le fasce e isolando l’attacco milanista.

Le uniche occasioni degne di nota per il Milan sono arrivate da due inaspettati tentativi dei difensori centrali: Tomori e Pavlovic hanno avuto la palla buona in area di rigore su palle inattive, ma entrambi sono risultati imprecisi e non sono riusciti a inquadrare lo specchio della porta.

Il Milan rientrerà negli spogliatoi consapevole di dover alzare il ritmo. Per conquistare la vetta della classifica e dare un segnale in campionato, i rossoneri, osservati anche dal DS Tare, sono chiamati a cambiare approccio nel secondo tempo.