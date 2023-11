Milan Fiorentina: trio inedito in attacco, Pioli punta sui gol della panchina

Contro la Fiorentina saranno assenti Giroud e Leao. Pioli per l’attacco del Milan punterà su un trio inedito

Gol dalla panchina. Contro la Fiorentina saranno assenti Giroud e Leao. Pioli per l’attacco del Milan punterà su un trio inedito, solitamente destinato a fare da riserva:

dovrebbero giocare secondo la Gazzetta dello Sport Okafor, Chukwueze e Jovic sempre a patto che non recuperi Pulisic. In ogni caso sarebbe un trio inedito in stagione dall’inizio. Pioli cerca risposte anche dalla panchina anche in ottica mercato.