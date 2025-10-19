Milan Fiorentina, i rossoneri sono arrivati a San Siro: in caso di vittoria sarà primo posto – VIDEO. Le ultimissime notizie

Il pullman del Milan è arrivato a San Siro, completando il quadro di una serata carica di significati. La squadra di Massimiliano Allegri ha fatto il suo ingresso nello stadio con volti tesi ma concentrati, perfettamente consapevoli della posta in gioco: la vetta solitaria della classifica.

L’arrivo del pullman del #Milan a San Siro 🏟️ pic.twitter.com/pjn65ic9Vq — Milan News 24 (@Milannews24_com) October 19, 2025

L’ambiente rossonero, tuttavia, è scosso dalla serie di infortuni che hanno falcidiato la rosa in questa sosta Nazionali. L’assenza di Loftus-Cheek, aggiuntasi a quelle di Pulisic e Rabiot, trasforma la partita in un vero e proprio test di resilienza. L’allenatore Allegri, tuttavia, ha fatto capire chiaramente di non accettare alibi, un monito che arriva anche dalla società. Il DS Tare è stato categorico: «Gli infortuni fanno parte della stagione. Chi è qui deve fare di più e dimostrare di essere all’altezza. Questa squadra è stata costruita per superare momenti così».

Allegri, fedele alla sua filosofia, ha puntato sulla calma e sulla necessità di fare risultati anche in queste condizioni di emergenza. La sua strategia passa per la massima concentrazione fin dal primo minuto, un imperativo nelle partite che seguono la sosta. La formazione è stata disegnata per dare solidità al centrocampo orfano di pezzi fondamentali, affidandosi all’esperienza di Modric e alla velocità di Leao, che torna titolare.

Il tecnico rossonero ha caricato l’ambiente con un messaggio chiaro: «La Fiorentina è una buona squadra con qualità. Per noi sarà un’opportunità di consolidare la classifica. Quando non si può vincere, non si deve perdere, ma stasera si può e si deve vincere per crescere». L’atmosfera nello spogliatoio è di massima allerta: superare l’ex Pioli, acclamato dai tifosi, è fondamentale per dare un segnale forte al campionato.