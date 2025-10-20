Milan Fiorentina, il giornalista si schiera sul rigore e risponde alle polemiche: «Resto convinto di una cosa!»

Milan Fiorentina – Il giornalista si esprime su X e dice la sua sulle numerose polemiche che si sono sollevate

La vittoria in rimonta del Milan sulla Fiorentina per 2-1, ottenuta grazie alla doppietta di Rafael Leão, continua a generare un’accesa polemica arbitrale. L’episodio sotto la lente d’ingrandimento è il calcio di rigore concesso ai rossoneri all’85° minuto, in seguito al contatto in area tra il difensore viola Fabiano Parisi e l’attaccante del Diavolo Santiago Giménez.

La decisione del direttore di gara, arrivata dopo un lungo on-field review al monitor del VAR, ha scatenato la furia della dirigenza toscana. Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato di “episodio scandaloso e grottesco”, lamentando come il contatto tra l’esterno difensivo gigliato e l’attaccante messicano fosse troppo lieve per giustificare la massima punizione. Anche l’allenatore Stefano Pioli ha espresso forti riserve, sostenendo che episodi simili non facciano altro che “invitare i giocatori a simulare”.

Ravezzani Interviene: “Quel Rigore è Netto”

Nel turbine delle reazioni e delle contestazioni, è intervenuto anche Fabio Ravezzani, noto giornalista e conduttore televisivo, riconosciuto per la sua posizione di “equilibratore” nel panorama sportivo italiano. Ravezzani ha scelto il social network X (ex Twitter) per esprimere il suo parere tranchant sulla questione, offrendo un punto di vista che va controcorrente rispetto alla narrazione dominante.

Il giornalista ha ribadito con forza la validità della decisione arbitrale: «Resto fortemente convinto che quello sia rigore: qualunque sia il colore delle maglie».

Con questa dichiarazione, Ravezzani ha voluto sottolineare come la sua valutazione sia puramente tecnica e slegata dalla simpatia o dall’antipatia per il club coinvolto. Per l’analista, la (seppur lieve) trattenuta di Parisi sull’attaccante del Milan è stata determinante nel fargli perdere l’equilibrio, configurando quindi un’irregolarità da sanzionare con il penalty.

Focus sulla Regola e la Polemica

La posizione di Ravezzani si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione degli episodi da parte del VAR. Se da un lato la leggerissima spinta dell’ex Empoli è innegabile, dall’altro la reazione plateale di Giménez (che si è toccato il volto pur non essendo stato colpito lì) ha suscitato forti critiche, soprattutto per il rischio di incoraggiare i tuffi in area.

Nonostante le veementi proteste viola e la discussione tra esperti moviolisti sul rispetto del protocollo VAR – che prevede l’intervento solo per “chiari ed evidenti errori” – l’opinione di un osservatore come Ravezzani rinforza il fronte di coloro che ritengono corretta l’assegnazione del tiro dagli undici metri, permettendo ai rossoneri di conquistare tre punti fondamentali per la classifica.