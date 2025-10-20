Leao doppietta, gol attesi da tanto: rompe il digiuno a San Siro. I tifosi del Milan lo aspettavano da oltre un anno

Leao con la doppietta in Milan-Fiorentina ha rotto un digiuno che durava da oltre un anno allo Stadio San Siro

Una serata da incorniciare per i Rossoneri a San Siro. Il Milan ha conquistato una vittoria fondamentale in rimonta (2-1) contro la Fiorentina nella settima giornata di Serie A, un successo che proietta la squadra in vetta solitaria alla classifica con 16 punti. L’uomo copertina della gara è stato senza dubbio Rafael Leão, l’attaccante portoghese e numero 10 del Diavolo, autore di una doppietta che ha ribaltato il momentaneo vantaggio ospite.

Leão Spezza il Digiuno e Trascina il Milan al Primato

Il match si era messo in salita per gli uomini di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, quando al 55′ è arrivato il gol del vantaggio della Fiorentina, firmato da Robin Gosens, il versatile esterno tedesco. La reazione del Milan, tuttavia, non si è fatta attendere ed è stata guidata dal suo talento più cristallino.

Dopo una lunga astinenza, Leão ha ritrovato la via del gol al 63′ con una potente conclusione da fuori area, che ha sorpreso l’estremo difensore avversario. Ma la vera svolta è arrivata nel finale: all’86’, il portoghese ha siglato il suo secondo centro personale, trasformando con freddezza un calcio di rigore (ottenuto dal neo-entrato Gimenez, a seguito di un fallo di Parisi) che è valso il definitivo 2-1.

Un Ritorno al Gol Atteso 513 Giorni

La doppietta di Leão ha un significato che va oltre i tre punti in palio. Secondo i dati statistici di Opta, i due gol segnati a San Siro hanno finalmente spezzato un lungo tabù che gravava sul fantasista. Il suo precedente e ultimo gol in Serie A in casa risaliva al 25 maggio 2024, ben 513 giorni prima della sfida contro i Viola. Quella rete fu realizzata contro la Salernitana, nell’ultima partita casalinga di quella stagione.

Questa decisiva performance casalinga rappresenta un’importante iniezione di fiducia per il giocatore portoghese e per tutto l’ambiente rossonero, confermando come, nei momenti cruciali, il talento e la determinazione di Rafael Leão siano determinanti per le ambizioni di vertice del Milan di Allegri.