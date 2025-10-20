Milan Fiorentina, altra prova di forza della difesa: nonostante il gol di Gosens. Il dato esalta la retroguardia

Milan Fiorentina – La squadra di Massimiliano Allegri alza ancora una volta il muro: quanti tiri hanno concesso alla formazione di Pioli?

La vittoria per 2-1 del Milan contro la Fiorentina a San Siro non è stata solo una dimostrazione di carattere e potenza offensiva, siglata dalla doppietta dell’asso portoghese Rafael Leão. È stata, soprattutto, un’ulteriore conferma della solidità difensiva ritrovata dal Diavolo sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore livornese che sta plasmando una squadra sempre più ermetica.

La Difesa del Milan Blinda la Porta

Nonostante il gol subìto, i numeri del match contro i Viola parlano chiaro e sottolineano l’eccellente prestazione del reparto arretrato rossonero. La squadra gigliata, guidata da Stefano Pioli, l’ex allenatore del Milan tornato a San Siro da avversario, è riuscita a inquadrare la porta difesa da Mike Maignan soltanto una volta nell’arco degli oltre 90 minuti di gioco.

Questa statistica è un dato lampante della disciplina tattica e dell’attenzione che il Milan ha saputo mantenere, neutralizzando la manovra offensiva della formazione ospite. Il merito va distribuito tra i difensori centrali come Fikayo Tomori, il rapido centrale inglese, e l’intera linea a tre che ha saputo lavorare di reparto in modo quasi impeccabile.

Gosens Segna, Ma È Un Lampo Isolato

L’unica rete concessa dai meneghini è arrivata al 55′ ed è stata siglata da Robin Gosens, l’esterno tedesco della Fiorentina noto per le sue incursioni offensive e il senso del gol. Il calciatore ha sfruttato un’azione confusionaria in area: un cross da sinistra, una sponda aerea e una carambola dopo una parata di Mike Maignan, il portiere francese e vero leader difensivo. Gosens si è trovato al posto giusto per depositare in rete, portando momentaneamente in vantaggio gli ospiti.

Tuttavia, il goal dell’esterno è stato l’unico tiro in porta effettivo per i toscani in tutta la gara. Le statistiche complete, infatti, indicano che la Fiorentina ha concluso complessivamente solo 5 tiri totali (contro i 14 dei padroni di casa), con un solo tentativo nello specchio, quello di Gosens. Un dato che evidenzia la capacità del Milan di concedere spazi minimi e di respingere le offensive avversarie con efficacia, trasformando la sua fase difensiva nel vero punto di forza della squadra in questo avvio di stagione.

Questa solidità difensiva è un elemento chiave per i rossoneri nella corsa al vertice della Serie A, permettendo all’attacco di lavorare con maggiore serenità e di capitalizzare al meglio le occasioni create.