Milan Fiorentina, il pubblico di San Siro ha risposto presente: il dato ufficiale degli spettatori. Le ultimissime notizie

Nonostante la pioggia di infortuni e il pareggio a reti inviolate che ha chiuso un primo tempo avaro di emozioni, il pubblico rossonero ha risposto presente. È arrivato il dato ufficiale degli spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan-Fiorentina: sono ben 71.475 le persone che affollano gli spalti del Meazza per la sfida contro i toscani, valida per la settima giornata di Serie A Enilive.

Una cifra imponente, che ribadisce ancora una volta la passione incrollabile del tifo milanista e la voglia di spingere la squadra alla vittoria, nonostante le difficoltà del momento. L’affluenza massiccia, unita al ritorno coreografico della Curva Sud, crea la cornice perfetta per un secondo tempo in cui il Milan di Allegri non può permettersi passi falsi.

I rossoneri, tornati in campo con l’obiettivo di conquistare la vetta solitaria della classifica, devono onorare la fiducia di oltre settantamila persone. La pressione è tutta sulle spalle dell’allenatore Massimiliano Allegri e dei suoi uomini, falcidiati dall’emergenza che vede fuori anche Loftus-Cheek. Il DS Tare osserverà il secondo tempo con la consapevolezza che il club ha dato una risposta forte sul fronte del tifo; ora la risposta deve arrivare dal campo.

La Fiorentina di Stefano Pioli, forte del sostegno emotivo ricevuto all’ingresso, ha il compito di ignorare la pressione ambientale e continuare a giocare con l’astuzia che ha caratterizzato il primo tempo.

L’inizio della ripresa è imminente. La palla torna al centro, con il Milan chiamato a trasformare l’energia di 71.475 tifosi in gol e in una vittoria fondamentale.