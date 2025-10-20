Milan Fiorentina, Marinelli è immerso nella polemica dopo il rigore su Gimenez: giudizio pesantissimo del Corriere dello Sport. Ultime

La vittoria del Milan sulla Fiorentina, che ha proiettato gli uomini di Massimiliano Allegri in testa alla Serie A, continua a essere oscurata da un solo, cruciale episodio: il calcio di rigore assegnato ai rossoneri all’82esimo minuto. La decisione dell’arbitro Marinelli, per la trattenuta di Parisi su Gimenez, ha sollevato un vespaio di polemiche, culminate con una netta bocciatura della terna arbitrale.

Il Corriere dello Sport è drastico: Marinelli merita un 4,5, mentre il VAR Abisso si limita al 5,5. L’episodio, giudicato «dirimente», è descritto con ironia tagliente. L’azione vede Parisi strusciare la mano sulla faccia di Gimenez – un contatto leggero, senza «nessun colpo, nessuna violenza» – ma la reazione del rossonero è di grande effetto: «una scena con parecchi effetti speciali». L’osservazione più sarcastica è che Gimenez, nonostante il presunto «tremendo colpo», ha trovato la forza di «cercare di scalciare Ranieri che gli stava dicendo di non simulare».

Il nodo cruciale risiede nelle linee guida. A quanto pare, l’episodio rientra nella casistica in cui «una mano in faccia, lo sappiamo, determina sempre un fallo». Un principio che sembra essere applicato con rigore, ma che crea confusione: si ricorda, infatti, il precedente di Thuram su Bonny in Juve-Inter, dove un contatto simile era stato giudicato un «appoggio» non falloso.

Marinelli è stato richiamato all’OFR (On-Field Review), ma il VAR Abisso gli ha mostrato solo l’immagine del fallo, non ritenendo rilevante il resto della reazione. L’arbitro di Tivoli, già non «centratissimo» (accusato di aver sbagliato un vantaggio a Leao e di aver saltato un giallo su Modric), ha assegnato il rigore. La decisione ha permesso al Milan di vincere e ha confermato quanto la gestione dei contatti al volto resti la più discutibile tra le norme del calcio, specialmente in un momento in cui il DS Tare e Allegri cercano di navigare tra l’emergenza infortuni e il primato.