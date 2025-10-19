Milan Fiorentina: Rafael Leao, la Viola è una delle sue vittime preferite. Il portoghese a caccia del primo gol stagionale in Serie A

Milan Fiorentina, il ritorno di Leao: portoghese a caccia del primo gol stagionale in Serie A contro una delle sue vittime preferite

Le statistiche Opta accendono i riflettori su Rafael Leão in vista della sfida serale contro la Fiorentina. Il portoghese ha un feeling speciale con la squadra Viola: ha già segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A.

Soltanto contro Lecce e Cagliari ha realizzato di più (cinque reti in entrambi i casi). Il suo legame con questo match è storico, visto che proprio contro la Fiorentina ha segnato il suo primo gol in assoluto nel torneo, il 29 settembre 2019.

Nonostante questa tradizione positiva, Leão non ha ancora trovato la via del gol nelle sue prime due presenze stagionali in campionato. Se dovesse rimanere a secco anche stasera, eguaglierebbe il suo peggior avvio al Milan: solo una volta è rimasto senza gol in ciascuna delle prime tre gare stagionali, nella sua stagione d’esordio del 2019/20. Per il Milan e per Allegri, il suo risveglio è fondamentale.