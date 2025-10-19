Leao aspetta da tempo, a San Siro non succede da oltre un anno: i tifosi del Milan sperano

Leao avrà una chance dal primo minuto in Milan-Fiorentina, si aspetta da oltre un anno la sua firma a San Siro

Domenica sera, nella sfida valida per la settima giornata di Serie A 2025/2026 che vedrà il Milan ospitare la Fiorentina, tutti gli occhi saranno puntati su Rafael Leão. L’esterno portoghese, uno dei talenti più fulgidi del panorama europeo, sta vivendo un momento di grande pressione, soprattutto per un dato statistico che sa di vera e propria maledizione per i tifosi rossoneri: l’astinenza da gol a San Siro in campionato.

Per l’attaccante lusitano, classe 1999 e pilastro offensivo del Diavolo, l’ultima marcatura casalinga risale al lontano 25 maggio 2024. Un’eternità nel calcio moderno: sono trascorsi circa 17 mesi senza che la Curva Sud abbia potuto celebrare un suo gol nel tempio milanese della massima serie. Sebbene Leão abbia dimostrato di contribuire in altri modi – con assist e giocate decisive – la mancanza del suo guizzo letale sotto porta a casa propria è diventata un tema caldo, oscurando in parte le sue eccellenti prestazioni generali.

La Fiducia di Allegri: Maglia da Titolare Contro la Viola

Nonostante il digiuno, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato sulla panchina del club di Via Aldo Rossi in questa stagione, sembra intenzionato a rinnovare la fiducia nel suo numero 10. Secondo le indiscrezioni sulle probabili formazioni, Leão dovrebbe partire dal primo minuto nel tridente o nel tandem d’attacco, affiancando verosimilmente uno tra Santi Gimenez o Christopher Nkunku nel 3-5-2 del tecnico toscano.

Questa non è solo una scelta tattica dettata dagli infortuni o dalle assenze (come quelle di Pulisic e Jashari), ma rappresenta soprattutto una grande chance di riscatto e di visibilità per il giocatore. Affrontare la Fiorentina del suo ex allenatore Vincenzo Italiano, squadra tradizionalmente ostica e con una difesa solida, sarà un banco di prova cruciale per dimostrare di aver ritrovato l’efficacia in zona gol.

Milan-Fiorentina: Una Sfida Cruciale per il Futuro di Leão

La partita contro la Viola non è solo importante per la classifica del Milan, ma ha un peso specifico anche sul piano psicologico per il portoghese. Rafael Leão è atteso a una risposta convincente, capace di sbloccare questo pesante blocco emotivo. Un gol a San Siro, dopo così tanto tempo, non sarebbe solo una rete, ma un vero e proprio liberazione e un segnale forte lanciato a tutta la Serie A: il Leão incisivo e devastante è tornato.

La pressione è alta, ma il campione portoghese ha l’occasione perfetta per mettere a tacere le voci e illuminare la sua casa con una prestazione da leader indiscusso dell’attacco.