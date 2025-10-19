Connect with us

News

Milan Fiorentina, Ibrahimovic e Pioli si sono lasciati andare ad un caloroso abbraccio: nostalgia tra i tifosi del rossoneri

News

Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Suzuki! In caso di partenza di Maignan Tare... Ultimissime

News

Costacurta lancia la coppia Leao-Pulisic: «Possono far male a tutte le difese, un reparto così penso che...»

News

Milan Pisa, Allegri è pronto a cambiare l'attacco: potrebbe esserci questa importante novità

News

Maignan Milan, inizio di stagione super del portiere francese: c'è un super dato che lo innalza tra i migliori

News

Milan Fiorentina, Ibrahimovic e Pioli si sono lasciati andare ad un caloroso abbraccio: nostalgia tra i tifosi del rossoneri

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Pioli Ibrahimovic

Le telecamere di DAZN hanno inquadrato un caloroso e prolungato abbraccio a bordo campo tra Stefano Pioli, di ritorno da avversario sulla panchina della Fiorentina, e Zlatan Ibrahimovic, oggi dirigente.

È l’incontro tra gli artefici di uno degli Scudetti più emozionanti della storia rossonera. Un’immagine che rievoca trionfi e un legame umano mai reciso, nonostante le strade si siano separate. L’abbraccio è stato un attimo di tregua, un’iniezione di emotività che ha ulteriormente riscaldato il pubblico, già in piedi per i cori dedicati all’ex tecnico della Fiorentina.

Questo gesto, tuttavia, si scontra con la necessità del Milan di concentrarsi sulla battaglia agonistica. Massimiliano Allegri e il DS Tare sanno bene che le emozioni devono restare fuori dal rettangolo di gioco. La squadra, in emergenza totale per gli infortuni (con il recente stop di Loftus-Cheek), ha bisogno di massima lucidità per conquistare i tre punti e la vetta solitaria.

L’abbraccio tra Pioli e Zlatan rappresenta la fine di un ciclo. Ora tocca ad Allegri e al suo Milan, in una configurazione inedita e sperimentale, inaugurare una nuova era di successi. La Fiorentina di Pioli, schierata con la migliore formazione, è un ostacolo duro e non farà sconti. La palla passa al campo, dove l’imperativo per i rossoneri è trasformare la nostalgia e l’emozione in energia agonistica.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.