Milan Fiorentina, Ibrahimovic e Pioli si sono lasciati andare ad un caloroso abbraccio: nostalgia tra i tifosi del rossoneri

Le telecamere di DAZN hanno inquadrato un caloroso e prolungato abbraccio a bordo campo tra Stefano Pioli, di ritorno da avversario sulla panchina della Fiorentina, e Zlatan Ibrahimovic, oggi dirigente.

L'abbraccio tra Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli prima di Milan-Fiorentina pic.twitter.com/7XMWvOY2oZ — Zelus (@garante_il) October 19, 2025

È l’incontro tra gli artefici di uno degli Scudetti più emozionanti della storia rossonera. Un’immagine che rievoca trionfi e un legame umano mai reciso, nonostante le strade si siano separate. L’abbraccio è stato un attimo di tregua, un’iniezione di emotività che ha ulteriormente riscaldato il pubblico, già in piedi per i cori dedicati all’ex tecnico della Fiorentina.

Questo gesto, tuttavia, si scontra con la necessità del Milan di concentrarsi sulla battaglia agonistica. Massimiliano Allegri e il DS Tare sanno bene che le emozioni devono restare fuori dal rettangolo di gioco. La squadra, in emergenza totale per gli infortuni (con il recente stop di Loftus-Cheek), ha bisogno di massima lucidità per conquistare i tre punti e la vetta solitaria.

L’abbraccio tra Pioli e Zlatan rappresenta la fine di un ciclo. Ora tocca ad Allegri e al suo Milan, in una configurazione inedita e sperimentale, inaugurare una nuova era di successi. La Fiorentina di Pioli, schierata con la migliore formazione, è un ostacolo duro e non farà sconti. La palla passa al campo, dove l’imperativo per i rossoneri è trasformare la nostalgia e l’emozione in energia agonistica.