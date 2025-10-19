Milan Fiorentina, arrivano i primi cori dalla Curva Sud per Stefano Pioli: a breve è atteso in campo. Le ultimissime notizie

Manca mezz’ora al fischio d’inizio, ma l’aria di San Siro è già elettrica, dominata dal sentimento e dalla riconoscenza. La Curva Sud ha infatti tributato un lungo e sentito omaggio a Stefano Pioli, l’ex tecnico che ha riportato lo Scudetto al Milan. Cori hanno accolto l’allenatore della Fiorentina, a sottolineare il legame indissolubile con l’ambiente rossonero.

L’applauso prolungato per Pioli è la colonna sonora che accompagna il riscaldamento del Milan di Massimiliano Allegri, costretto a muoversi in un clima di estrema pressione. La squadra, falcidiata dagli infortuni – con l’ultima tegola Loftus-Cheek – è chiamata a non farsi distrarre dalle emozioni. Allegri, consapevole della situazione, ha più volte ribadito l’imperativo: vincere per salire in testa alla classifica, superando ogni avversità.

Il DS Tare osserva dalle tribune una squadra in piena emergenza, ma con la fiducia riposta nei giovani lanciati in campo. L’obiettivo è dimostrare che l’ossatura della squadra, seppur rimaneggiata, è in grado di reggere l’urto contro un avversario motivato. Pioli, dal canto suo, ha ringraziato il pubblico, ma la sua concentrazione è già proiettata alla gara: «Il passato è passato. Voglio battere il Milan».

La partita non è solo Milan contro Fiorentina, ma anche il confronto emotivo tra due tecnici che hanno segnato la storia recente rossonera. Allegri deve trasformare le mancanze in motivazione, mentre Pioli cerca la vittoria per rilanciare la sua nuova avventura, proprio dove ha vissuto il suo trionfo. L’applauso è terminato. Ora, San Siro aspetta solo il fischio d’inizio per tornare a spingere il suo Milan.