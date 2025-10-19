Milan Fiorentina, i rossoneri passano in svantaggio a 30 minuti dalla fine: primo gol per Gosens. Le ultimissime notizie

La doccia fredda che il Milan temeva è arrivata al 56° minuto. La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 a San Siro grazie al gol di Robin Gosens.

L’azione si è sviluppata con un affondo laterale che ha colto impreparata la difesa rossonera. Dopo un tiro respinto da Maignan, Gosens è stato il più lesto di tutti a raccogliere il rimpallo e a insaccare di rapina, lasciando lo stadio ammutolito.

Questo gol è un colpo durissimo per il Milan di Allegri. L’emergenza infortuni, con l’assenza di Loftus-Cheek e altri titolari, sta pesando non solo a livello tattico, ma ora anche nel punteggio. La Fiorentina di Stefano Pioli ha trovato il premio per la sua partita accorta e intensa. L’ex tecnico rossonero è riuscito a scardinare il fragile assetto del Milan, mettendo in crisi i giovani e la difesa.

Il DS Tare assiste a un risultato che complica notevolmente l’assalto alla vetta e costringe Allegri a un cambio di strategia immediato. Il Milan deve trovare una reazione di carattere se vuole evitare una sconfitta casalinga pesantissima.