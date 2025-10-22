Milan Fiorentina, polemica ancora aperta sul rigore di Gimenez: si pensa ad una grande novità

Milan Fiorentina, polemica ancora aperta sul rigore di Gimenez: si pensa addirittura ad una grande novità per contrastare le simulazioni. Ultimissime

L’episodio del calcio di rigore assegnato al Milan nella sfida contro la Fiorentina, generato da una leggera trattenuta e una manata altrettanto lieve su Santiago Gimenez – con l’attaccante rossonero che ha platealmente accentuato il contatto – ha acceso i riflettori su un problema sempre più pressante in Serie A: le simulazioni e l’eccessiva accentuazione dei falli. L’arbitro Marinelli, richiamato all’On-Field Review, ha concesso la massima punizione, ma l’azione di Gimenez è diventata oggetto di riflessione per l’intera squadra arbitrale guidata dal designatore Gianluca Rocchi.

Il dibattito è emerso con forza durante il format One Var di Dazn, dove l’ex arbitro De Marco, oggi liaison tra la CAN e le società, ha puntato il dito contro questi atteggiamenti. «Gimenez accentua molto e in questa stagione abbiamo visto atteggiamenti di questo tipo, giocatori appena toccati che è come se avessero ricevuto un colpo violento», ha sottolineato De Marco. Questo comportamento mina la credibilità delle decisioni arbitrali e, come sostenuto anche da Tare a Milanello in altre occasioni, si allontana dal concetto di «massimo rispetto» che deve prevalere sul campo.

Giro di vite in vista già da domenica?

Il cambiamento potrebbe essere imminente. Secondo le indiscrezioni, potrebbe esserci un giro di vite già a partire dalle prossime partite, con gli arbitri che saranno istruiti per evitare che si verifichino cose del genere. La tolleranza verso chi cerca di ingannare il direttore di gara sarà ridotta al minimo, una linea che trova pieno sostegno da parte dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, notoriamente fautore del gioco duro e della lealtà sportiva.

NUOVA IDEA: PROVA TV PER CHI SIMULA

Non è esclusa, a medio termine, un’opzione ancora più drastica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Commissione sta valutando seriamente la possibilità di reintrodurre la prova tv per le simulazioni. Strumento di cui si era fatto a meno con l’introduzione del VAR, ma che è rimasto in vigore per casi gravi come le bestemmie. Al momento è solo una ipotesi, ma l’idea di punire retroattivamente chi esagera è sul tavolo per garantire maggiore equità e rispetto nel campionato.