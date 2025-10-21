Connect with us

Caressa va controcorrente sul rigore Parisi Santiago Gimenez: «Var giusto e vi spiego il motivo. Sarebbe curioso capire questa cosa»

Conferenza stampa Allegri: «Molto preoccupato a fine primo tempo ma non siamo stati presuntuosi, vi spiego perchè. Su Nkunku e il numero di giocatori a disposizione....»

Allegri a DAZN: «Ci tenevamo a vincere ma non è un'occasione persa per la classifica e vi spiego perchè. Sulla coppia di attaccanti ho un pensiero chiaro»

Allegri a Sky: «Rammaricati per il pareggio ma punto che peserà tantissimo a fine stagione. Difetti? Le cose che dobbiamo migliorare sono semplici e molto facili da leggere»

Gilardino a Sky: «Rammaricato perchè avevamo la partita in pugno, stasera abbiamo giocato con la prima in classifica. Sulle prossime gare dico questa cosa»

3 giorni ago

Caressa

Caressa, noto giornalista, ha giudicato corretto l’intervento del VAR sull’episodio che ha portato al rigore segnato da Leao

L’episodio del calcio di rigore che ha permesso al Milan di rimontare la Fiorentina continua a far discutere i tifosi, rossoneri e non. Nonostante le molte critiche rivolte all’utilizzo del VAR, il telecronista di lungo corso Fabio Caressa ha difeso l’intervento della tecnologia, intervenendo nel corso del Club su Sky Sport 24 subito dopo il fischio finale.

Caressa sul contatto Parisi-Santiago Gimenez: difesa dell’intervento VAR

Caressa ha spostato il focus dalla gravità del contatto alla sua intenzionalità: “Più che discutere sulla possibilità che questa trattenuta possa essere da rigore o meno bisognerebbe valutare se il Var poteva intervenire“.

Secondo il giornalista, l’azione di Parisi rientra tra i falli che giustificano l’OFR: “Parisi guarda Gimenez, lo tocca sul viso e lo trascina a terra. Questo è un gesto volontario che può giustificare l’intervento del Var. Conferma la natura intenzionale dell’azione“.

Caressa ha poi sollevato un quesito procedurale cruciale: “Sarebbe interessante sapere cosa si sono detti Var e arbitro“. Il giudizio finale sul corretto protocollo dipende da ciò che è accaduto in campo: “Nel caso in cui l’arbitro non abbia visto [il contatto di Parisi] allora l’intervento del Var è corretto. Se invece il direttore di gara aveva già preso una decisione sulla trattenuta allora sarebbe stato meglio confermare la decisione presa in campo“.

