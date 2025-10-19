Milan Fiorentina, Calamai spinge i rossoneri: «Prova di maturità. Lui può essere l’uomo decisivo nella corsa allo scudetto»

Milan Fiorentina, Luca Calamai, noto giornalista, ha analizzato la gara di questa sera a San Siro: Leao l’uomo decisivo?

Luca Calamai, nel suo consueto editoriale per TuttoMercatoWeb (TMW), ha commentato gli esiti della settima giornata di Serie A e, in particolare, ha presentato l’attesissima sfida di San Siro tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Fiorentina dell’ex Stefano Pioli.

Calamai ha definito la partita come una «prova di maturità» per i Rossoneri, specialmente contro una «Fiorentina in stato confusionale». L’interrogativo è chiaro: «Il Milan è da scudetto? Lo dimostri contro quel Pioli che il tricolore lo ha vinto sulla panchina Rossonera sfidando tutti i pronostici».

Milan Fiorentina, l’analisi di Calamai

Il giornalista ha evidenziato le difficoltà di Allegri, costretto a rinunciare a due pedine fondamentali: «Allegri deve rinunciare alle sue stelle Rabiot e Pulisic. Tanta roba. Due giocatori che sanno incidere in fase conclusiva. Che sanno inventarsi il colpo decisivo».

Dall’altra parte, Pioli spera di recuperare Moise Kean, ma il focus si sposta sul talento Rossonero più atteso: Rafael Leao. Calamai si chiede se Max Allegri «riuscirà a riaccendere il gioiello portoghese? Leao può dare la spinta decisiva al Milan per andare a caccia del tricolore».

Infine, un punto in comune tra i due tecnici: «Allegri e Pioli hanno una cosa in comune: un disperato bisogno di fare punti. Anche se per obiettivi totalmente diversi». Il Milan per la vetta, la Fiorentina per la salvezza.