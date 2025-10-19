Milan Fiorentina, il pullman della squadra ospite è arrivato a San Siro: il VIDEO. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio e l’arrivo del pullman della Fiorentina a San Siro ha caricato l’atmosfera. Tutti gli occhi sono puntati su Stefano Pioli, che torna per la prima volta da avversario nella sua ex casa. L’emozione è palpabile, ma la sfida è seria: per Pioli, questa partita segna anche la storica 500ª panchina in Serie A, un traguardo che spera di celebrare con una vittoria che rilancerebbe la sua Fiorentina in crisi di risultati.

Il pullman della #Fiorentina a San Siro 🏟️ pic.twitter.com/0uFKoZcuad — Milan News 24 (@Milannews24_com) October 19, 2025

Il tecnico viola, che ha già incassato l’affetto dei tifosi, è apparso concentrato ma sereno, consapevole che la sua squadra deve mostrare più intensità e concretezza. La sua mentalità è chiara: «Il calcio moderno è qualità e intensità. Vogliamo interpretare la fase difensiva come fosse una fase d’attacco». Con Kean pronto a guidare l’attacco, Pioli punta a sfruttare le debolezze di un Milan in piena emergenza.

Dall’altra parte, Massimiliano Allegri e il DS Tare vivono un’attesa tesissima. Dopo il forfait di Loftus-Cheek, Allegri ha dovuto fare di necessità virtù, lanciando i giovani in campo. L’obiettivo è cristallino: vincere per salire da soli in testa alla classifica. La squadra è chiamata a un test di resilienza per dimostrare che, nonostante le assenze di Rabiot e Pulisic, l’organico è solido. Allegri ha predicato pazienza, ma la pressione dei tre punti è altissima in una serata carica di significati. La posta in gioco è il primato, e la risposta rossonera all’emergenza definirà il carattere di questa squadra.

Il pubblico di San Siro, pronto ad applaudire Pioli, ora attende che il Milan di Allegri risponda sul campo, trasformando la rabbia per gli infortuni in energia per la vittoria.