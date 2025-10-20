Milan Fiorentina, a San Siro c’era una tifosa d’eccezione: pescata durante l’esultanza – FOTO

Milan Fiorentina con presenze eccellenti sugli spalti di San Siro. La campionessa olimpica esulta al gol di Leao

La vittoria combattuta del Milan sulla Fiorentina, conclusasi con un emozionante 2-1, ha regalato ai tifosi rossoneri non solo tre punti preziosi ma anche un siparietto d’eccezione sugli spalti di San Siro. Tra il pubblico dell’iconico stadio milanese, a celebrare la doppietta decisiva di Rafael Leão, l’esterno portoghese autore del ribaltone, c’era infatti una ospite speciale: Anna Danesi.

La Campionessa Olimpica Tifa Milan

Anna Danesi, il centrale bresciano classe ’96, è una delle atlete più decorate dello sport italiano ed è attualmente il capitano della Nazionale femminile italiana di pallavolo. Il suo palmarès è di assoluto prestigio: è campionessa Olimpica in carica (Oro a Parigi 2024) e ha conquistato anche l’Oro ai Mondiali e alla Volleyball Nations League (VNL), oltre a numerosi titoli a livello di club. Nonostante i successi internazionali, la Danesi non ha mai nascosto la sua grande passione per i colori del Diavolo.

La sua presenza in tribuna non è passata inosservata, soprattutto in un momento cruciale del match. Dopo il pareggio provvisorio siglato da Leão al 63‘, un tiro chirurgico che ha riequilibrato la gara, le telecamere hanno inquadrato la pallavolista in un momento di pura e incontenibile gioia.

Pescata dalle telecamere mentre esultava

Anna Danesi è stata pescata dopo la rete del momentaneo 1-1 mentre esultava a braccia alzate in tribuna. Era seduta proprio sotto a Zlatan Ibrahimovic, pescato con un volto decisamente meno felice ed esaltato. Fa piacere ai tifosi rossoneri vedere il tifo da parte di una campionessa del calibro di Anna Danesi.