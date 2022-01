Milan Femminile, ufficiale: tutti i movimenti di mercato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noti tutti gli ultimi movimenti di mercato della squadra femminile.

COMUNICATO – «AC Milan comunica di aver finalizzato accordi in uscita per prestiti che riguardano due calciatrici della Prima Squadra Femminile fino al termine della stagione in corso:

• Claudia Mauri, centrocampista, è stata trasferita a titolo temporaneo al Napoli Calcio femminile fino al 30 giugno 2022.

• Federica Rizza, difensore, è stata trasferita a titolo temporaneo alla U.C. Sampdoria fino al 30 giugno 2022.

Il Club rossonero annuncia contestualmente il rientro dal prestito del portiere Selena Babb, che ha disputato la prima parte di stagione con la U.C. Sampdoria».