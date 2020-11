Milan femminile: sabato la sfida al Napoli, ecco le ultime

Milan femminile: sabato la squadra rossonera di Maurizio Ganz affronterà il Napoli in terra campana. Servirebbero tre punti per restare…

Dopo la sosta per le Nazionali e il rinvio della gara contro il Cesena in Coppa Italia, il Milan femminile sfiderà sabato il Napoli in terra campana, match valido per la settima giornata di Serie A: gara che si terrà alle ore 12:30.

Le rossonere vogliono proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League e restare a contatto con la Juventus capolista. Dall’altra parte il team partenopeo cerca la prima vittoria della massima serie: per il momento solo un punto contro l’Inter.