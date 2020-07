Milan femminile: Lady Andrade firma per il Deportivo

Milan femminile: Lady Andrade lascia il club rossonero e approda al Deportivo, dove firma un contratto annuale per la stagione 2020/2021

Lady Andrade, giunta in rossonero la scorsa estate, non ha brillato in questa stagione, tanto che Maurizio Ganz, dopo un inizio discreto, è stato costretto a farla accomodare in panchina nelle restanti gare.

La colombiana ha avuto una timida reazione tra novembre e dicembre per poi spegnersi nuovamente. La società di Via Aldo Rossi ha così scelto di non contare più sulle sue doti balistiche per la nuova annata 2020/2021. Lady Andrade, come riferito in esclusiva QUI, lascia così il Milan femminile per approdare al Deportivo, team della massima competizione spagnola.