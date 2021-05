Milan femminile, Grimshaw: «Contenta del rinnovo, ora la Coppa Italia»

Milan femminile: Christy Grimshaw ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole

Sul rinnovo e sulla stagione: «Sono molto contenta di restare un altro anno qui al Milan femminile. Questa stagione è stata fantastica, ma anche critica a causa della pandemia. Tuttavia abbiamo ottenuto ciò che volevamo. L’annata non si è ancora conclusa, vediamo come andrà a finire. Ogni partita è difficile. Io sono sempre pronta per combattere in campo».

Sulla Champions: «È la competizione più difficile e più bella al mondo. Abbiamo meritato la qualificazione. Ora vogliamo superare il play-off».

Sulla Coppa Italia: «È un appuntamento molto importante per noi. Speriamo di vincere il primo trofeo. La Roma è una squadra molto tosta, ma lo siamo anche noi. Se lavoriamo meglio in campo di loro in campo, sarà un giorno da ricordare per noi».

Sulla Serie A: «Sta diventando uno dei campionati più importanti. Ogni stagione arrivano giocatrici sempre più forti. Ogni club sta crescendo. Occorre trovare quella motivazione interiore che ti spinga ad essere la migliore in campo. Bisogna sempre credere in sé stessi e lavorare sodo».