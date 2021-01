Milan femminile: ecco la probabile formazione rossonera

Milan femminile: domani le rossonere sfidano il Sassuolo nel quarto di andata di Coppa Italia. Ganz deve rinunciare a Jane…

Domani il Milan femminile sfiderà il Sassuolo nel match valido per i quarti di andata di Coppa Italia. Le rossonere giungono da otto vittorie consecutive in campionato. Al contrario il team neroverde ha conquistato 9 punti su 18 disponibili, media certamente non da terzo posto.

Maurizio Ganz ha qualche problema di formazione: turno di riposo per Jane e Tucceri. Al loro posto ballottaggio Rask, Conc e Mauri, con Grimshaw e Boquete titolari. In difesa spazio a Vitale al posto di Spinelli. In avanti confermato il tandem Giacinti-Dowie. Out Salvatori Rinaldi. Non sarà presente il neo acquisto Hasegawa.

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Conc, Boquete, Grimshaw, Mauri; Giacinti, Dowie.