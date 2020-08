Milan femminile: domenica la sfida alla Florentia, le probabili formazioni

Milan femminile: domenica il team di Maurizio Ganz sfiderà la Florentia nella prima giornata di Serie A, ecco le probabili undici

Domenica 23 agosto, ore 17:45, al Centro Sportivo Vismara, il Milan femminile inizia il suo nuovo campionato di Serie A. Il calendario 2020/2021 prevede la sfida alla Florentia San Gimignano, bestia nera delle rossonere. Contro la formazione toscana solo una vittoria su tre gare, proprio in casa nel 2018/2019.

Maurizio Ganz può contare su tutta la rosa a disposizione, meno che la nuova arrivata Julia Simic, alle prese con qualche problema fisico, ma pronta per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Diavolo nelle prossime sfide. Grimshaw avrebbe convinto a pieno il tecnico friulano e dovrebbe giocare dall’inizio, così come Rask. In avanti sicura la coppia Giacinti-Dowie, mattatrici contro l’Ajax. Ballottaggio sulla corsia di destra in difesa tra Bergamaschi e Rizza.

Ecco la probabile formazione rossonera:

Milan femminile (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Conc, Rask, Jane; Grimshaw; Giacinti, Dowie.