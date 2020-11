Milan femminile, ag. Boquete: «Da trequartista è eccezionale»

Milan femminile: intervistato da MN24 il procuratore di Boquete ha così parlato del ruolo che secondo lui dovrebbe ricoprire la sua assistita

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Alessandro Pennestri, agente di Veronica Boquete ha così svelato un retroscena legato al suo arrivo al Milan femminile: «La calciatrice, ovviamente, è sempre stata interessata all’evoluzione del calcio femminile in Italia, seguiva il nostro campionato, e certo l’interesse di un club tanto prestigioso come il Milan, non può che averle fatto molto piacere. Viene in Italia, dopo esperienze importanti in Cina e Stati Uniti, e questo non potrà che giovare a tutto il movimento».

RUOLO – «Lei è una calciatrice molto duttile, ha giocato in vari ruoli in attacco ed a centrocampo. Io, personalmente, sono convinto che sia una eccezionale trequartista, con fiuto del goal e che sa sempre cosa va fatto negli ultimi 15 metri. Ma sarà sicuramente mister Ganz a trovarle una collocazione idonea e proficua per il gruppo».