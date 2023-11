Milan, che feeling Calabria-Giroud: la clamorosa statistica che lega i due rossoneri

Domenica sera uno dei gol del Milan contro il Napoli è arrivato sull’asse Calabria Giroud. Tra i due c’è particolare feeling

Intesa vincente. Domenica sera uno dei gol del Milan contro il Napoli è arrivato sull’asse Calabria Giroud. Tra i due c’è particolare feeling:

il capitano rossonero da quando l’attaccante è al Milan ha fornito in totale 10 assist. La metà di questi sono per il numero 9 e quasi sempre hanno portato ai tre punti come capitato contro Napoli, Inter e Juventus. Solo in due occasioni non hanno portato alla vittoria: nel ko contro il Sassuolo dello scorso anno e nell’ultimo confronto proprio con i partenopei. Insomma se a sinistra c’è la coppia Theo Leao, anche come pericoli che arrivano da destra il Milan non è da meno