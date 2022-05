Milan, fattore Giroud: gol pesanti e leadership. Ora punta la doppia cifra, il francese vuole lasciare il segno

Olivier Giroud punta a raggiungere la doppia cifra in campionato per la prima volta dal 2016/17, con la maglia dell’Arsenal. I gol che ha fatto in questa stagione sono stati tutti pesanti: una serie iniziata con la doppietta al Cagliari nella notte d’esordio a San Siro. Proseguita con Verona, Torino e Roma in altre gare casalinghe. Il livello si è alzato con due gol per rovesciare il risultato del derby nello stadio nerazzurro, con un altro per segnare la distanza in classifica dal Napoli nello scontro diretto al Maradona e infine all’Olimpico per pareggiare i conti con la Lazio, prima della firma sul successo rossonero messa da Tonali. Il primo e unico titolo campionato vinto dal francese risale a 10 anni fa con il Montpellier.

Al Milan è un leader alla stregua di Ibrahimovic, che sprona i più giovani, che li richiama all’attenzione e se ne vale la pena dedica loro dei post di complimenti sui social. Nello spogliatoio scherza soprattutto con Saelemaekers e Diaz, e in generale è una presenza avvertita come molto positiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.