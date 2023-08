Milan, gli errori da matita rossa su cui deve lavorare Pioli

Pochi giorni fa il Milan ha chiuso la tournee americana. Per Pioli sono arrivati segnali su cui c’è da lavorare

Il Milan continua a preparare l’inizio di stagione. Dalle tre sconfitte in America sono arrivati segnali su cui c’è da lavorare per Pioli:

come riportato da la Gazzetta dello Sport sono troppi gli errori individuali in difesa con Tomori che non sembra quello dello scudetto e soprattutto il Milan fa fatica ad attaccare una difesa chiusa.