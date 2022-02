ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, dubbi a centrocampo con la Lazio: il ruolo di Kessie. La possibile scelta di Pioli

Come scrive Tuttosport i maggiori dubbi di formazione di Pioli verso Milan-Lazio riguardano il centrocampo. Il tecnico rossonero dovrebbe riabbassare Kessie in mediana dopo l’esperimento non perfettamente riuscito del derby.

Al suo posto potrebbe rifiatare uno tra Tonali e Bennacer.