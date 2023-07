Milan, cuore d’oro Giroud: il gesto dell’attaccante rossonero

Giroud ha visitato ieri il Collectif Humanitaire di Monaco, di cui da nove anni è l’ambasciatore del cuore

Che Giroud sia un uomo di cuore non è certo una novità. La dimostrazione anche ieri: l’attaccante del Milan ha visitato il Collectif Humanitaire di Monaco, di cui da nove anni è l’ambasciatore del cuore. Questo il suo commento social:

«Da 9 anni ho l’onore e il piacere di essere l’ambasciatore del cuore del Collectif Humanitaire di Monaco. Ieri ho incontrato Farouk, Iklas e Fahd al centro cardiotoracico di Monaco per il 15° anniversario della MCH. Oggi 515 bambini hanno beneficiato di interventi al cuore a Monaco che non possono essere operati nel loro paese di origine. Che record straordinario! Complimenti a tutti voi e grazie per questa meravigliosa avventura medica e umana, una catena di solidarietà che non deve fermarsi!»