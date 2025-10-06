Milan Cremonese l’ultima sconfitta e non solo: non accade dal 23 agosto. Rossoneri da applausi

Milan Cremonese – L’ultimo gol subito dai rossoneri su azione risale alla prima giornata di campionato

La difesa del Milan ha trasformato un avvio di stagione zoppicante in una vera e propria muraglia, un dato di fatto che testimonia la crescente solidità del reparto arretrato sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico noto per l’attenzione maniacale alla fase difensiva. I rossoneri non subiscono un gol su azione in Serie A da oltre un mese, un traguardo che evidenzia l’efficacia del lavoro tattico svolto a Milanello.

L’Ultima Breccia: La Meraviglia Di Bonazzoli

L’ultima volta che la retroguardia del Diavolo è stata superata in modo pulito, ossia senza ricorrere a calci piazzati o rigori, risale al 23 agosto 2025. L’episodio si verificò durante la prima giornata di campionato contro la neopromossa Cremonese, una partita che vide il Milan sconfitto per 1-2 a San Siro, segnando un ritorno amaro per Allegri sulla panchina rossonera.

A violare la porta fu Federico Bonazzoli, l’attaccante della Cremonese. E lo fece in modo spettacolare: con una rovesciata acrobatica e potente che non lasciò scampo al portiere. Quella prodezza, un gesto tecnico di rara bellezza che è stato votato come Goal of the Month di agosto, fu un’eccezione alla regola, più un lampo di genio individuale che un cedimento sistemico della difesa.

La Difesa di Allegri: Il Vero Punto di Forza

Da quel giorno, però, qualcosa è cambiato radicalmente. La squadra di Allegri ha trovato i meccanismi di copertura e l’aggressività che il tecnico ha sempre ricercato. Il dato attuale è estremamente positivo e rappresenta un notevole risultato per la difesa del Milan: nonostante l’errore dal dischetto contro la Juventus abbia impedito la vittoria, la Vecchia Signora non è riuscita a creare pericoli concreti su palla in movimento.

Questa ritrovata impermeabilità difensiva è fondamentale per le ambizioni del club lombardo. In un campionato equilibrato e tattico come la Serie A, poter contare su una difesa solida è spesso il trampolino di lancio per risultati importanti. Il lavoro di Allegri sui singoli e sui movimenti di squadra sta dando i suoi frutti, trasformando il Milan in una delle formazioni più difficili da affrontare in Italia.