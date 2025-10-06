Connect with us

News

Milan Cremonese l'ultima sconfitta e non solo: non accade dal 23 agosto. Rossoneri da applausi

Calciomercato News

Monte ingaggi Milan, il dato fa sorridere Furlani! Decisive quelle due cessioni, conti assolutamente in ordine. Il dettaglio

News

Leao, quale la reazione del portoghese dopo il confronto con Allegri allo Stadium? Nessun caso ma il portoghese deve dimostrare questa cosa

Calciomercato News

Origi lascia definitivamente il Milan? Accordo quasi raggiunto, l'ultima novità sul belga indirizzo il futuro dell'ex Liverpool

Calciomercato News

Mercato Milan, aneddoto Odogu: i rossoneri l'hanno strappato ad un altro club di Serie A. Importantissima rivelazione

News

Milan Cremonese l’ultima sconfitta e non solo: non accade dal 23 agosto. Rossoneri da applausi

Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

Milan

Milan Cremonese – L’ultimo gol subito dai rossoneri su azione risale alla prima giornata di campionato

La difesa del Milan ha trasformato un avvio di stagione zoppicante in una vera e propria muraglia, un dato di fatto che testimonia la crescente solidità del reparto arretrato sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico noto per l’attenzione maniacale alla fase difensiva. I rossoneri non subiscono un gol su azione in Serie A da oltre un mese, un traguardo che evidenzia l’efficacia del lavoro tattico svolto a Milanello.

L’Ultima Breccia: La Meraviglia Di Bonazzoli

L’ultima volta che la retroguardia del Diavolo è stata superata in modo pulito, ossia senza ricorrere a calci piazzati o rigori, risale al 23 agosto 2025. L’episodio si verificò durante la prima giornata di campionato contro la neopromossa Cremonese, una partita che vide il Milan sconfitto per 1-2 a San Siro, segnando un ritorno amaro per Allegri sulla panchina rossonera.

A violare la porta fu Federico Bonazzoli, l’attaccante della Cremonese. E lo fece in modo spettacolare: con una rovesciata acrobatica e potente che non lasciò scampo al portiere. Quella prodezza, un gesto tecnico di rara bellezza che è stato votato come Goal of the Month di agosto, fu un’eccezione alla regola, più un lampo di genio individuale che un cedimento sistemico della difesa.

La Difesa di Allegri: Il Vero Punto di Forza

Da quel giorno, però, qualcosa è cambiato radicalmente. La squadra di Allegri ha trovato i meccanismi di copertura e l’aggressività che il tecnico ha sempre ricercato. Il dato attuale è estremamente positivo e rappresenta un notevole risultato per la difesa del Milan: nonostante l’errore dal dischetto contro la Juventus abbia impedito la vittoria, la Vecchia Signora non è riuscita a creare pericoli concreti su palla in movimento.

Questa ritrovata impermeabilità difensiva è fondamentale per le ambizioni del club lombardo. In un campionato equilibrato e tattico come la Serie A, poter contare su una difesa solida è spesso il trampolino di lancio per risultati importanti. Il lavoro di Allegri sui singoli e sui movimenti di squadra sta dando i suoi frutti, trasformando il Milan in una delle formazioni più difficili da affrontare in Italia.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.