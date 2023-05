Milan Cremonese: 27 anni fa l’ultima volta dei grigiorossi a San Siro. L’ultimo precedente fu una goleada della formazione rossonera

Questa sera la Cremonese ritornerà a San Siro per affrontare il Milan a 27 anni di distanza dall’ultima volta.

L’ultimo precedente in casa rossonera fu una goleada per il Milan che vinse per 7-1 sulla formazione grigiorossa.