Milan Cremonese, Allegri spera: la dirigenza ci prova. Corsa contro il tempo

Milan Cremonese – Mister Massimiliano Allegri nel match in programma sabato a San Siro potrebbe avere a disposizione un giocatore in più

L’attesa è quasi finita. L’arrivo a Milano di Victor Boniface, il possente attaccante nigeriano, è imminente, con il club che ha pianificato il suo arrivo tra questa sera e la mattinata di domani. Una volta sbarcato nel capoluogo lombardo, il giocatore si sottoporrà immediatamente alle visite mediche di rito, un passaggio fondamentale prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione è entrata nella sua fase finale e la dirigenza del Milan sta lavorando a ritmi serrati. L’obiettivo è chiaro: provare una vera e propria corsa contro il tempo per rendere Boniface disponibile già per la prossima partita di campionato. L’incontro, in programma sabato sera, vedrà i rossoneri affrontare la Cremonese in una sfida cruciale per la classifica. Magari per impiegarlo a gara in corso.

L’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua filosofia di gioco pragmatica, spera di poter contare sul suo nuovo acquisto già da subito. L’assenza forzata di Rafael Leão per infortunio ha lasciato un vuoto nel reparto offensivo, e l’inserimento di un centravanti fisico e di spessore come Boniface darebbe ad Allegri un’opzione preziosa per affrontare la partita. Nonostante il poco tempo a disposizione per integrarsi con la squadra, la presenza del nigeriano, anche solo per un breve spezzone, potrebbe rivelarsi determinante.

I tifosi del Diavolo sono in fermento, con la speranza che la burocrazia non rallenti i processi e che il club riesca a ottenere l’idoneità del giocatore in tempo record. L’arrivo di Boniface è una mossa strategica che dimostra la volontà del Milan di non lasciare nulla al caso e di rinforzare il proprio organico con profili di alta qualità. Il conto alla rovescia è già iniziato, e tutti gli occhi sono puntati su questo sprint finale per vederlo in campo al più presto.